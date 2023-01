Une grosse suspension à venir pour Cristiano Ronaldo

La rédaction

Le 20 janvier dernier, le tribunal de la fédération italienne de football a sanctionné la Juventus de 15 points de pénalité en championnat. Le club italien est accusé d'avoir falsifié ses comptes entre 2018 et 2020 et des anciens joueurs du club risquent également une sanction de 30 jours, notamment Cristiano Ronaldo, au sein de l'écurie italienne lors de cette période.

La Juventus est dans le viseur de la justice. Déjà, plusieurs personnalités du club ont quitté leur poste depuis ce scandale. C'est notamment le cas de l'ancien directeur sportif Fabio Paratici, banni du monde du football pendant deux ans et demi tandis que l'ancien président Andrea Agnelli a écopé d'une suspension de deux ans. En plus de la douzaine d'anciens dirigeants du club, des anciens joueurs de la Juventus sont désormais sous la menace d'une suspension.

Cristiano Ronaldo risque 30 jours de suspension

Selon les dernières informations de Marca , les joueurs ayant évolué à la Juventus entre 2018 et 2020 risqueraient une suspension de 30 jours. Cette décision s'appliquerait aux joueurs encore en activité à la Juventus, mais également à ceux qui ont quitté le club, dont Cristiano Ronaldo. Pour rappel, le Portugais a évolué du côté de la Vieille Dame entre 2018 et 2021. La justice italienne s'intéresserait de très près au dossier Cristiano Ronaldo. En effet, lors des perquisitions, les enquêteurs sont tombés sur une lettre indiquant que la Juventus devait régler une dette de 19.6M€ au Portugais. Or, cette somme n'apparaît pas dans le bilan comptable du club.

Coup dur pour Al Nassr

Libre depuis la rupture de son contrat en pleine Coupe du monde par Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est finalement engagé à Al Nassr, un club saoudien. La fin d'un long feuilleton qui a agité toute la planète football, alors que l'emblématique numéro 7 souhaitait poursuivre dans l'élite, et donc en Europe. Depuis, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts avec son nouveau club, mais son avenir pourrait déjà être contrarié par la menace de cette suspension.