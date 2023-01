Un documentaire sur la vie extraordinaire de… Rolland Courbis ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, un documentaire serait en préparation avec comme personnage central un certain… Rolland Courbis ! Ancien entraîneur de l’OM et des Girondins de Bordeaux, le consultant vedette de RMC Sport confirme au 10 Sport la sortie prochaine d’un documentaire événement et même d’une série. Entre révélations et confidences, les amoureux du ballon rond devraient être servi !

Un personnage, une voix, une gouaille et une vie unique. Des traits qui caractérisent Rolland Courbis, personnage incontournable du football français et depuis de nombreuses années maintenant, personnalité médiatique de premier plan. L’ancien joueur et entraîneur sévit sur les antennes de RMC et BFM TV et nombreux sont les fans de « Rolland », dont l’image est souvent associée à celle de Toulon, Marseille, Bordeaux et même de l’Olympiakos. Des clubs qu’il a marqué de son empreinte et dont il pourrait prochainement livrer tous les secrets.

Un documentaire et une série ?

Selon les informations du 10 Sport, Rolland Courbis (69 ans) envisagerait en effet de se raconter sous la forme d’un documentaire ou d’une série. Contacté par nos soins, « Coach Courbis » confirme : « Ça ne sera pas un documentaire ou une série, ça sera peut-être l’un et l’autre », sourit-il malicieusement. Confirmation, donc, de la possible sortie à venir d’un documentaire racontant l’incroyable parcours du joueur né à Marseille, devenu pendant 30 ans entraîneur à succès et consultant à la popularité sans égale. Mais également d’une série, qui pourrait prendre la forme d’une fiction.

« Cela m’amuse de tout raconter »

Pour justifier la prochaine sortie de ces projets, Rolland Courbis s’explique : « Cela fait de nombreuses années que l’on me sollicite. Jusqu’à présent, j’ai toujours refusé. Tout simplement parce que je faisais d’autres choses, beaucoup de choses et que je n’aime pas faire les choses à moitié. On m’a récemment reparlé de cette possibilité, j’ai réfléchi et je me suis décidé. Cela m’amuse de tout raconter, dans les moindres détails. Ma carrière de joueur, d’entraîneur, de dirigeants, de consultant. De parler de bons souvenirs, comme des moins bons. Et je peux vous assurer d’une chose : rien ni personne ne sera oublié… »

Des grosses révélations à venir ?