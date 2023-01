«Messi ? Cristiano Ronaldo est venu ici, ça ouvre des possibilités»

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a ouvert la voie aux autres grandes stars européennes se trouvant au crépuscule de leur carrière. En s’engageant en faveur d’Al-Nassr, le quintuple Ballon d’or risque de développer le football saoudien et il est déjà question d’une venue de Lionel Messi. Pour deux joueurs du championnat saoudien, Messi est le bienvenu.

Lionel Messi est sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison seulement. Certes, comme le10sport.com vous le soulignait en octobre dernier, il était déjà question de la préparation d’un nouveau bail à soumettre à celui qui est depuis devenu champion du monde avec l’Argentine pour qu’il reste au moins une saison supplémentaire au PSG. Un accord verbal est annoncé entre les différentes parties selon Le Parisien ou encore Fabrizio Romano bien que rien n’ait été officialisé. De quoi permettre à certaines rumeurs de perdurer comme un éventuel départ de Messi pour l’Arabie saoudite après celui de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

«Messi serait le bienvenu ici»

Pour les médias nigérians et dans des propos rapportés par Alfredo Pedulla, Odion Ighalo a tenu à faire passer un message à Lionel Messi. Après Cristiano Ronaldo, c’est le tout nouveau champion du monde qui est invité à rejoindre la Saudi Pro League. « Messi serait le bienvenu ici. J'espère que cela deviendra bientôt une réalité. car pouvoir jouer avec Messi est le rêve de tous les footballeurs du monde. Ce serait vraiment un grand honneur et une merveilleuse opportunité de pouvoir partager le terrain avec une telle légende. C'est un joueur spécial, sa présence ferait de moi un meilleur joueur et je pourrais marquer encore plus de buts pour Al Hilal, il nous ferait gagner des trophées et contribuerait au développement du football dans ce pays ».

«Les portes ouvertes», un challenge inattendu proposé à Messi https://t.co/HQFqeddWVf pic.twitter.com/p2GjhB1zo2 — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

«Messi ? On a envie de jouer contre ces joueurs-là»