Le PSG fait la cour à une star, un coup de pression tombe déjà

Marcus Rashford a été un des hits de l’été pour le mercato du PSG. Et il semblerait que le club de la capitale n’ait pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. À l’instar de Manchester United qui, par le biais de son entraîneur Erik Ten Hag, a annoncé la couleur au Paris Saint-Germain.

Depuis l’été dernier et le départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais, Marcus Rashford est un nom qui revient avec insistance du côté du PSG. Le conseiller football Luis Campos aurait coché son nom dans sa short-list comme L’Équipe et RMC Sport le révélaient déjà en août dernier. Le PSG n’aurait depuis pas fait une croix sur le dossier Rashford bien que Manchester United ait activé la clause présente dans son contrat, le liant aux Red Devils jusqu’en juin 2024. The Daily Telegraph a confié ces dernières heures que le PSG prévoirait de tenter sa chance alors que Marcus Rashford repousserait les discussions concernant une prolongation de contrat à plus tard, l’international anglais et enfant du club mancunien souhaitant se focaliser sur ses performances.

«C'est le meilleur endroit où être parce que nous voulons construire la meilleure équipe»

Auteur de 9 buts lors des 9 derniers matchs de Manchester United, Marcus Rashford est au top de sa forme. Et Erik Ten Hag ne le sait que trop bien. En conférence de presse et dans des propos rapportés par 90min , l’entraîneur de Manchester United a expliqué que Rashford n’aurait rien à gagner à quitter les Red Devils actuellement. « C'est le meilleur endroit où être parce que nous voulons construire la meilleure équipe - d'abord en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde ». Par la suite, Erik Ten Hag s’est confié sur la situation contractuelle du numéro 10 de Manchester United. « C'est confidentiel, les discussions entre les clubs et les joueurs, [mais] il comprend que Manchester United est son club et aussi dans cet environnement, cette équipe, il joue son meilleur football. Il s'améliore, il se donne à 100% ».

«Si nous voulons réussir, nous avons besoin de lui»