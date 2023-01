Le PSG veut garder Messi, problème en vue

Axel Cornic

Les discussions autour de Lionel Messi vont s’intensifier au cours des prochaines semaines, avec le Paris Saint-Germain qui souhaite le prolonger selon nos informations. Le club de la capitale pourrait toutefois rencontrer un problème de taille, puisque le Champion du monde argentin aurait l’intention de réclamer un salaire plus important que les 30M€ net par an qu’il touche déjà.

Impossible pour le Qatar de laisser filer Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. En Espagne, on a récemment annoncé que l’Argentin souhaite quitter le PSG, mais plusieurs sources proches du dossier ont démonté ce scénario, assurant qu’une prolongation d’un an et plus que probable.

La Coupe du monde a redistribué les cartes

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Lionel Messi se plairait à Paris et reste persuadé que le PSG est actuellement le projet le plus solide à ce stade de sa carrière. Cela ne va pas suffire à tout arranger, puisque la Coupe du monde est passée par là et aurait donné quelques idées à Messi.

Lionel Messi veut plus

Avec le titre mondial en poche, le premier et le sqeul de son illustre carrière, Lionel Messi souhaiterait renégocier quelques points avec le PSG… et ça concernerait notamment le salaire. Actuellement à 30M€ net par saison, le septuple Ballon d’Or voudrait gagner un peu plus, sans qu’ Il Corriere ne dévoile un montant précis. Mais justement, ça pourrait coincer avec le PSG…

Le PSG est dos au mur