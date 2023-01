PSG : Nouvelle polémique avec Mbappé, il fait son mea culpa

Axel Cornic

Une nouvelle polémique a frappé le Paris Saint-Germain ces derniers jours, puisque le poste de vice-capitaine a semblé changer de propriétaire, passant à Kylian Mbappé. Christophe Galtier a tenu à remettre les choses au clair ce vendredi, alors que la réaction de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux a beaucoup fait parler.

Depuis sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé prend de plus en plus de place au PSG et Christophe Galtier a récemment décidé de lui offrir un rôle supplémentaire, celui de vice-capitaine. Un choix très commenté qui a fait éclater une petite polémique ces derniers jours, alimentée pas un poste Instagram de Presnel Kimpembe assez surprenant.

Une star du PSG vers la sortie, il vend la mèche https://t.co/tTajCrqLIS pic.twitter.com/TcL5L5oXlS — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Mea culpa, je me suis mal exprimé lundi soir »

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Christophe Galtier a tenu à revenir sur cette histoire, confiant s’être mal exprimé. « On va faire un point très précis. Mea culpa, je me suis mal exprimé lundi soir » a expliqué le coach du PSG, à quelques jours de la rencontre de Ligue 1 face au Stade de Reims. « Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe-là ».

« Mbappé fait partie des vice-capitaine, pas le vice-capitaine »