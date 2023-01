Le PSG a «flingué» son vestiaire, Mbappé impliqué

Arthur Montagne

Contre l'US Pays de Cassel, Kylian Mbappé a débuté son premier match en tant que capitaine du PSG. En l'absence de Marquinhos, le crack de Bondy a donc été choisi par Christophe Galtier qui a annoncé par la suite que son numéro 7 était désormais vice-capitaine. Une sortie qui n'a pas plus à Presnel Kimpembe qui a rapidement assuré ne pas avoir été averti. Pour Daniel Riolo, cette gestion peut très bien engendrer une crise.

A l'occasion du seizièmes de finale de Coupe de France face à l'US Pays de Cassel (7-0), Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine pour la première fois avec le PSG au coup d'envoi d'une rencontre. Après le match, Christophe Galtier a d'ailleurs assuré que son numéro 7 était désormais vice-capitaine, ce qui a suscité l'incompréhension de Presnel Kimpembe. Et pour Daniel Riolo, cela peut finir par poser problème.

▶️ PSG : Une soirée record pour Mbappé pic.twitter.com/I4xt7q3PFh — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«Est-ce qu'on se rencontre du ridicule dans lequel sombre ce club»

« Cette histoire de vice-capitanat, c'est une guignolade ! Est-ce qu'on se rencontre du ridicule dans lequel sombre ce club. Soit disant il allait affronter et surmonter une révolution l'été dernier grâce au dos Campos/Galtier. Galtier n'a pas été foutu de dire dans les yeux à Kimpembe qu'il lui retirait, ce statut de vice-capitaine et dans la foulée Kimpembe a fait ce post sur Twitter qui était une réaction sanguinaire. Comme il n'a pas été foutu de dire en face en début de saison qui était le tireur de penalty n°1 », lance-t-il au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Un statut de vice-capitaine peut flinguer un vestiaire !»