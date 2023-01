PSG : Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une histoire

Guillaume de Saint Sauveur

À l’occasion du match de Coupe de France face à l’US Pays de Cassel lundi soir, Kylian Mbappé portait pour la première fois le brassard du PSG au coup d’envoi. Un petit événement, et Christophe Galtier a d’ailleurs profité de l’occasion pour précision que l’annonce de ce choix de vice-capitaine derrière Marquinhos avait été faite dès l’été dernier. Mais Presnel Kimpembe dément…

C’est un fait, Kylian Mbappé a marqué les esprits lundi soir. Opposé aux amateurs de l’US Pays de Cassel (R1) en Coupe de France, l’attaquant du PSG a inscrit un remarquable quintuplé, le premier de l’histoire du club de la capitale en match officiel. Mais cette rencontre a également été l’occasion d’officialiser une autre nouvelle : Mbappé a eu une promotion et se retrouve nommé vice-capitaine du PSG derrière Marquinhos, puisqu’il portait le brassard pour l’occasion.

« Cela a été défini en début de saison »

Christophe Galtier a d’ailleurs affirmé en conférence de presse, après la victoire du PSG, que cette grande décision avait été annoncée au vestiaire dès l’été dernier : « Le brassard de capitaine, cela a été défini comme ça depuis le début de la saison. J'avais décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au Paris Saint-Germain et il méritait d'avoir ce brassard quand Marquinhos n'est pas là », a indiqué l’entraîneur du PSG. Et pourtant, certains n’ont pas été mis au parfum…

Kimpembe dément