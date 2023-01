En France, Neymar se fait humilier

La rédaction

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017, Neymar connait une relation très tendue avec la presse hexagonale. Les performances du Brésilien peinent à justifier le prix de son transfert (222M€), sujet sur lequel il fait l'objet d'attaques des figures du football français. Son attitude, loin d'être irréprochable, n'arrangeant rien, il est devenu le bouc émissaire de Daniel Riolo et Jean-Michel Larqué.

Pointé du doigt après la défaite du PSG à Rennes, Neymar est de nouveau sous le feu des critiques. Le joueur le plus cher de l'histoire du football n'y arrive plus depuis le retour de la Coupe du monde, lui qui avait si bien débuté sa saison. Sur RMC , Daniel Riolo et Jean-Michel Larqué ne mâchent pas leurs mots à son sujet.

Une ancienne figure de QSI bloque un transfert au PSG https://t.co/3nnDSL9Pb3 pic.twitter.com/KEV5Abxot7 — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

«Neymar ? Le plus gros flop de l'histoire du football»

Daniel Riolo n'a jamais accroché avec Neymar. Le Brésilien est l'une des victimes préférées de l'éditorialiste de RMC . Dans l'After Foot , il avait de nouveau critiqué l'attaquant du PSG. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Son comportement ? Comment ça en ce moment ? En ce moment de quoi ? Il a toujours été comme ça, il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde. Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé », confiait-il le 15 janvier dernier.

«Un joueur lambda» pour Larqué