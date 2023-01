Miracle, le PSG réconcilie Riolo et Aulas !

Arthur Montagne

Habitués à s'invectiver sur les réseaux sociaux ou encore à la radio, Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo sont rarement sur la même longueur d'onde. Et pourtant, le PSG a réussi à les réconcilier. En effet, alors que Rayan Cherki est annoncé avec insistance dans le viseur du club de la capitale, le président de l'OL a assuré que son joueur ne partirait pas. Et Daniel Riolo valide !

Priorité du PSG pour cette fin de mercato, Rayan Cherki est toutefois sous contrat à l'OL qui risque de se montrer difficile en affaires. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a assuré que son joueur ne bougerait pas.

▶️ PSG : Une soirée record pour Mbappé pic.twitter.com/I4xt7q3PFh — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Aulas calme tout le monde pour Cherki

« S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, et joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Equipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! », lance le président de l'OL sur Twitter .

Riolo confirme