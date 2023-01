Macron a un gros projet avec le PSG, le Qatar se fait calmer

Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, le PSG espère trouver une solution pour son nouveau stade, avec pour priorité, le rachat du Parc des Princes. Seul problème, la Mairie de Paris ferme catégoriquement la porte à cette option. Et Anne Hidalgo ne croit pas non plus à un rachat du Stade de France, solution qui plairait à Emmanuel Macron.

C'est l'une des priorités du Qatar pour poursuivre l'expansion du PSG. En effet, les dirigeants du club de la capitale souhaite avoir en leur possession un stade à la hauteur de leurs ambitions. Dans cette optique, l'idée de base est de racheter le Parc des Princes est d'entreprendre d'immenses travaux pour le moderniser et l'agrandir. Seul problème, la Mairie de Paris refuse catégoriquement de vendre l'enceinte parisienne. Par conséquent, le PSG cherche d'autres option, comme celle de faire construire un nouveau stade, ou alors de devenir propriétaire du Stade de France, solution qui serait privilégiée par Emmanuel Macron. Mais Anne Hidalgo n'y croit pas.

«Je lui souhaite bon courage pour vendre le Stade de France»

« Vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plans B. Je lui souhaite bon courage pour vendre le Stade de France. C'est une hypothèse souvent évoquée dans les médias mais je pense que ce n'est pas une hypothèse raisonnable. Le Stade de France doit accueillir au-delà de compétitions liées à un seul club », assure la Maire de Paris sur le plateau de l'émission Télématin de France 2 , avant de poursuivre.

«S'il y a des travaux à faire, il faut les faire»