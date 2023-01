Un énorme salaire au PSG, il en rajoute une couche

La rédaction

Alors que la gestion du PSG est toujours remise en question, plusieurs salaires de certains joueurs posent question. Si l’on sait que les trois stars parisiennes Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont signé de gros contrats, cela semble être le cas, selon Daniel Riolo, également pour Hugo Ekitike arrivé cet été en provenance du Stade de Reims.

Selon l’éditorialiste Daniel Riolo, qui s’était exprimé sur le réseau social Twitter , le joueur du PSG, Hugo Ekitike toucherait pas moins de 600 000 euros par mois bruts. Un salaire colossal donc, mais qui a interrogé pas mal d’internautes. Ces derniers ne croient pas forcément à ce chiffre démentiel, mais Daniel Riolo reste sur ses positions.

Un Brésilien pour régler les problèmes du PSG sur le mercato ? https://t.co/Vn3y2OZof6 pic.twitter.com/Atyt4rsaMU — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Riolo confirme pour Ekitike…

Ce mercredi dans la soirée, Daniel Riolo a répondu à un internaute qui l'a interpellé sur le salaire d'Ekitike au PSG : « Du coup est ce que tu pourrais faire ton mea culpa sur le salaire de Ekitike ? Car tu as raconté pas mal de bêtises quand même » . De quoi interrompre l’élan de l’éditorialiste de l’After sur RMC ? Absolument pas.

…Et campe sur ses positions