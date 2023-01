Terrible nouvelle, déjà la fin pour une figure du PSG ?

La rédaction

Presnel Kimpembe vit un calvaire cette saison. Le défenseur du PSG est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une douleur tenace au talon d'Achille et son retour est sans cesse reporté. Alors que son contrat expire en juin 2024, le défenseur pourrait ne plus réapparaître sous le maillot parisien. Un scénario plausible selon Daniel Riolo.

Saison quasi blanche pour Presnel Kimpembe. Touché au talon d'Achille depuis plusieurs mois, le défenseur du PSG n'a plus porté le maillot parisien depuis le 13 novembre dernier et avait dû déclarer forfait pour le Mondial. En pleine rééducation, Kimpembe a, en plus, appris qu'il était dépossédé de son statut de vice-capitaine du PSG au profit de Kylian Mbappé.

Kimpembe dépossédé de son statut de vice capitaine

« Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire progresser de fausses informations à mon égard » a expliqué le défenseur du PSG. « Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club » a-t-il lâché sur les réseaux sociaux ce lundi soir, visiblement pas au courant de la décision de Christophe Galtier.

« Kimpembe ? On ne sait même pas s'il va revenir »