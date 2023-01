Mbappe attaqué, Ibrahimovic lâche une incroyable punchline

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour en France pour assurer la promotion du prochain film Astérix et Obélix au sein duquel il tient un petit rôle, Zlatan Ibrahimovic en a profité pour apporter son soutien à Kylian Mbappé, chambré par l'Argentine après la finale de la Coupe du monde. L'international suédois n'a pas hésité à s'en prendre directement aux coéquipiers de Lionel Messi.

Son triplé n'aura pas suffi. Kylian Mbappé espérait apporter une troisième étoile à la France le 18 décembre dernier, mais l'Argentine de Lionel Messi en a décidé autrement. Sacrée après la séance des tirs au but, la formation sud-américaine n'a pas eu la victoire modeste, c'est le moins que l'on puisse dire. Après le troisième but argentin, Cristiano Romero avait provoqué, une première fois, Kylian Mbappé. « J'ai crié le but à la figure de Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Mbappé) l'a très mal traité. Donc, j’ai fêté le but de Leo devant son visage » a-t-il déclaré pour justifier son geste. Au moment des célébrations, c'était au tour d'Emiliano Martinez de chambrer Mbappé en arborant une poupée avec une photo de son adversaire.

Ibrahimovic assure la défense de Mbappé

Actuellement en France, Zlatan Ibrahamovic est revenu sur cette finale du Mondial. « Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qui va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé » a confié le Suédois au micro de France Inter.

« C’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus »