Le PSG fait un cadeau à Mbappé, «ça s’annonce bouillant»

Axel Cornic

Une petite polémique est en train d’enfler autour de Presnel Kimpembe, qui a été destitué du rôle de vice-capitaine du Paris Saint-Germain tout récemment. Christophe Galtier a en effet annoncé sa décision de promouvoir Kylian Mbappé à ce poste, mais le défenseur central a confié via les réseaux sociaux n’avoir jamais été mis au courant de cette histoire.

A quelques semaines du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG se retrouve au centre de nouveaux débats. Ils concernent le pote de capitaine, mais surtout celui de vice-capitaine, qui ne semble plus être l’exclusivité de Presnel Kimpembe.

Mbappé et Hakimi préparent un gros transfert au PSG https://t.co/ZTXlGpLfQQ pic.twitter.com/uavHAYzGBV — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Mbappé, le nouveau vice-capitaine du PSG

Tout a commencé par une intervention de Christophe Galtier, qui a annoncé vouloir installer Kylian Mbappé au poste de vice-capitaine. « J'avais décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au Paris Saint-Germain et il méritait d'avoir ce brassard quand Marquinhos n'est pas là » a déclaré le coach du PSG, juste après le 16e de Coupe de France face à Pays de Cassel (7-0).

Kimpembe assure ne pas avoir été mis au courant

Le problème, c’est que Kimpembe a déclenché une véritable polémique, assurant via son compte Instagram n’avoir jamais été mis au courant de cette décision. « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire progresser de fausses informations à mon égard » a écrit le défenseur du PSG. « Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club ».

« Galtier et Kimpembe, ça ne va pas être le grand amour dans les semaines à venir »