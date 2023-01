Au PSG, Ibrahimovic lui a fait vivre un enfer

La rédaction

Le passage de Zlatan Ibrahimovic au PSG a marqué l'histoire de la Ligue 1. Impressionnant sur la pelouse, les nombreuses sorties fracassantes du Suédois ont contribué à entretenir sa légende tandis qu'il tentait également de «zlataner» de nombreux arbitres. C'est notamment le cas d'Amaury Delerue qui s'était fait secouer par Ibrahimovic lors de leur première rencontre en 2013.

Attraction majeure de la planète football depuis de nombreuses années, Zlatan Ibrahimovic a toujours impressionné par son style de jeu spectaculaire et son caractère bouillant. La Ligue 1 se souvient bien de son passage au PSG, et l'ancien arbitre Amaury Delerue n'a pas oublié le premier match où il a arbitré l'actuel buteur de l'AC Milan.

«Bouges, tu me gênes»

Dans un entretien accordé au streameur Zack Nani dans son émission Zack en Roue Libre sur Twitch , Amaury Delerue s'est livré sur le premier match où il a arbitré Zlatan Ibrahimovic en 2013 : « Au bout de cinq minutes, je l'entends dire «move». Je continue, je tourne la tête. Deux minutes après, il redit «move». Je vois qu'il me parle, que ce n'était pas une instruction pour ses collègues. En gros, il me dit: «Bouge, tu me gênes». Probablement qu'il voulait me faire comprendre qu'il n'allait pas avoir le ballon si je restais dans la zone où il évoluait », a expliqué l'ancien arbitre dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Il voulait me tester»