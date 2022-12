Équipe de France : Après ses insultes à Mbappé, voilà la nouvelle provocation d’Emiliano Martinez

Arthur Montagne

Sous le feu des critiques après son comportement insultant à l'égard de Kylian Mbappé après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez fait encore parler de lui avec une nouvelle provocation. Le portier de l'Albiceleste s'est effectivement fait tatouer le trophée sur le mollet qui lui a permis d'arrêter la frappe de Randal Kolo-Muani au bout du temps additionnel de la prolongation.

Depuis la finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez est sous le feu des critiques. Et pour cause, son comportement lors des célébrations de la victoire de l'Argentine au Mondial ne cessent de faire polémique, notamment concernant ses insultes à l'égard de Kylian Mbappé.

Le tatouage de Martinez

Mais le portier d'Aston Villa ne s'arrête pas en si bon chemin. En effet, Emiliano Martinez a poussé la provocation jusqu'à se faire tatouer le trophée de la Coupe du monde sur le mollet qui lui avait permis de repousser la frappe de Randal Kolo-Muani à la 123e minute... D'ailleurs, l'ancien international argentin assure Mauricio Pinilla a fustigé le comportement d'Emiliano Martinez.

El Dibu Martínez se tatuó la Copa del Mundo, justo en el lugar de su pierna con la que desvió el remate de Kolo Muani al minuto 123.Espectacular. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/XVWUevyB35 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 26, 2022

«Il l’a cloué quatre fois !»