Équipe de France : Surprise de Deschamps, il a enflammé la finale au Qatar avec un record

Amadou Diawara

Entré en jeu peu avant la mi-temps de France-Argentine, Randal Kolo Muani a totalement relancé la rencontre. Véritable fer de lance des Bleus après son entrée, l'attaquant de 24 ans a été exemplaire dans la combativité. D'ailleurs, Randal Kolo Muani s'est illustré en réalisant un record impressionnant lors de cette rencontre.

Appelé de dernière minute pour remplacer Christopher Nkunku, blessé et forfait pour la Coupe du Monde, Randal Kolo Muani a donné raison à Didier Deschamps de l'avoir choisi. En effet, l'attaquant de 24 ans s'est montré décisif à la fois en demi-finale et en finale du Mondial au Qatar.

Kolo Muani a relancé la finale entre la France et l'Argentine

Entré en jeu à la 79ème minute face au Maroc, Randal Kolo Muani s'est mué en buteur seulement quelques secondes après avoir remplacé Ousmane Dembélé. Et sa réalisation était plus qu'importante, puisqu'elle a permis aux Bleus de faire le break contre les Lions de l'Atlas (2-0). Encore plus fort, Randal Kolo Muani a relancé totalement le choc face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde.

Kolo Muani recordman de duels gagnés en finale depuis 2006