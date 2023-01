Kylian Mbappé a fait une demande un peu spéciale au PSG

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une performance XXL lundi soir contre l'US Pays de Cassel en Coupe de France (7-0), Kylian Mbappé a marqué les esprits avec un quintuplé. Et à en croire le directeur sportif du club amateur, l’attaquant de l’équipe de France a même demandé à ne pas sortir à la pause.

Le PSG partait largement favori avant son opposition face à l'US Pays de Cassel, pensionnaire de R1, mais encore fallait-il faire le job lundi soir pour ce match de Coupe de France. Et les hommes de Christophe Galtier ont cartonné (7-0), avec un quintuplé de Kylian Mbappé, le premier dans l’histoire du PSG en match officiel.

L’énorme cadeau de Kylian Mbappé et du PSG https://t.co/dIBdpOrzXN pic.twitter.com/ujoSu1bC4D — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

« Les respecter, c’est jouer à notre niveau »

Interrogé après le match par beINSPORTS, Mbappé a évoqué sa grande performance : « On est contents, on est venus pour avoir la qualification et respecter cette équipe. Respecter cela veut dire jouer à notre niveau. On est contents. C’est une grande opportunité pour eux et pour nous car on vient aussi du football amateur ». Et alors que le PSG était tenté de faire sortir Mbappé pour le faire souffler puisqu’il menait 4-0 à la pause, le joueur de l’équipe de France en a décidé autrement.

« Il a demandé à ne pas sortir »