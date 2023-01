Messi fait tomber Mbappé au Qatar, le PSG l'en remercie

Pierrick Levallet

La finale de la Coupe du monde ne s'est pas déroulée aussi bien qu'espéré pour Kylian Mbappé. L'international français s'est incliné face à l'Argentine de Lionel Messi et est apparu blessé psychologiquement après cet échec. Mais la star de 24 ans est revenue déterminée au PSG, et ce visage semble avoir changé l'opinion que les supporters avaient de lui.

La saison dernière, Kylian Mbappé ne faisait pas encore l’unanimité au PSG. Mais la donne a changé après la Coupe du monde. Étincelant avec l’Équipe de France au Qatar, la star de 24 ans a fait vibrer toute une génération. L’histoire aurait pu être plus belle, mais Kylian Mbappé a chuté face à Lionel Messi en finale. Néanmoins, cet échec a permis aux supporters de découvrir une autre facette du Français. Kylian Mbappé est apparu atteint, touché, blessé psychologiquement et il a eu du mal à le cacher. Malgré tout, l'attaquant parisien est revenu déterminé au PSG quelques jours plus tard. Et ce visage a changé l’opinion des supporters.

«Chez Kylian, on sent un changement»

« Je ne dirais pas que c’est un public plus compliqué qu’un autre, mais c’est un public de connaisseurs qui a vu des grands joueurs et des grands matchs. Les supporters s’arrêtent sur la prestation et l’attitude. Chez Kylian, on sent un changement, il dégage cette hargne. Quand un joueur se donne, ce public lui pardonne. Kylian avait peut-être d’autres priorités, il pensait plus aux chiffres ou aux stats. Maintenant, il s’est concentré sur sa relation avec le public » a expliqué Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG, au micro du Parisien .

«Il est rentré dans leurs cœurs»