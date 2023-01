Une polémique éclate avec Mbappé, l'aveu du PSG

Arthur Montagne

Après la victoire contre l'US Pays de Cassel, Christophe Galtier a lâché une petite phrase qui a fait polémique. L'entraîneur du PSG a effectivement annoncé que Kylian Mbappé était désormais vice-capitaine du club, ce qui a provoqué la réaction de Presnel Kimpembe. De nouveau présent en conférence de presse, Christophe Galtier reconnaît son erreur.

En l'absence de Marquinhos, Kylian Mbappé était désigné capitaine au coup d'envoi du match contre l'US Pays de Cassel en Coupe de France. Et après la rencontre, Christophe Galtier annoncé avoir « décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au Paris Saint-Germain et il méritait d'avoir ce brassard quand Marquinhos n'est pas là ». Mais visiblement, Presnel Kimpembe n'était pas au courant. « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire progresser de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club » a écrit le défenseur central sur ses réseaux sociaux. Par conséquent, une polémique a rapidement éclaté.

«C’est une erreur de communication de ma part»

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a ainsi mis les choses au clair. « On va faire un point très précis. C’est une erreur de communication de ma part, j’avais été surpris par la question. Je me suis mal exprimé. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. On a un capitaine et 4 vice-capitaines, qui sont Marco, Kylian, Kimpembe et Sergio. Kim a été capitaine quand il était là et Marquinhos absent », a expliqué l'entraîneur du PSG avant d'évoquer le cas Kimpembe.

«Je préfère des conversations en tête à tête»