Le clan Messi se déchire pour son avenir au PSG

Thibault Morlain

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Pour le moment, l’avenir de Lionel Messi est toujours très incertain. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin a un choix à faire pour la suite de sa carrière. Et visiblement, entre Messi et son père, on ne serait pas sur la même longueur d’onde concernant la décision à prendre.

Alors que Lionel Messi avait mis en stand-by les discussions sur son avenir à l’approche de la Coupe du monde, cet événement est désormais passé. Que va alors faire l’Argentin ? Il a été expliqué par certains que le septuple Ballon d’Or avait déjà trouvé un accord de principe avec le PSG pour prolonger. Mais rien n’est encore officiel et en Espagne, il a dernièrement été annoncé que Messi n’avait finalement pas l’intention de signer un nouveau contrat avec le PSG. A l’origine de cette information, Gerard Romero a donné de nouveau éléments.

« Pas un bon feeling pour continuer une année de plus »

Invité par TUDN à s’exprimer sur Lionel Messi, Gerard Romero a notamment dévoilé les divergences au sein du club de l’Argentin à propos de son avenir : « Messi n’a pas prolongé, car pour le moment, il ne veut pas. Son entourage, son père continuent de dire qu’il va prolonger car je pense que c’est ce que son père veut, qu’il prolonge à Paris. Mais le joueur a, après la Coupe du monde, a dit qu’il n’avait pas un bon feeling pour continuer une année de plus ».

« Xavi est prêt pour que Messi revienne »