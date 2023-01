Le FC Barcelone dit non à Zinedine Zidane

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane aimerait reprendre du service en cette année 2023 après son départ du Real Madrid au printemps 2021 et s’être fait recalé par la FFF pour l’équipe de France. Le PSG serait une option prise en considération selon la presse espagnole, avec notamment le recrutement d’Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone lui dirait non.

Après avoir vu la Fédération française de football prolonger le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a compris que son rêve bleu n’était pas pour tout de suite. En effet, Deschamps est à présent sous contrat jusqu’en 2026 et Zidane espérerait donc se remettre en selle après son départ du Real Madrid en mai 2021. C’est en effet ce que Frédéric Hermel, son biographe et ami a révélé sur les ondes de RMC dernièrement.

Zinedine Zidane se voit bien au PSG avec Ousmane Dembélé

Et si le PSG était une destination pour Zinedine Zidane ? Des discussions ont bel et bien eu lieu selon Frédéric Hermel, mais à ce jour, il semble que Christophe Galtier soit bien installé sur le banc du Paris Saint-Germain. Pas de quoi empêcher la presse espagnole de spéculer sur son avenir à l’image de Marca qui a même livré quelques informations sur les éventuels plans de Zinedine Zidane au PSG sur le marché des transferts avec le recrutement d’Ousmane Dembélé notamment.

Dembélé ne veut pas quitter le Barça, Barcelone ferme la porte à son transfert