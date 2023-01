Mercato - PSG : Zidane a annoncé sa prochaine destination

La rédaction

Un temps annoncé comme possible entraîneur du PSG, Zinédine Zidane avait refusé les avances du club parisien pour pouvoir prendre place sur le banc de l’équipe de France. Malheureusement pour Zidane, Didier Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026 par la FFF. La grosse interrogation est désormais de savoir quel sera la prochaine destination du français. Et pour Lionel Charbonnier, ce sera la Juventus.

Lionel Charbonnier a bien connu Zinédine Zidane, notamment en équipe de France, et pour l’ancien gardien de but, la prochaine destination de Zizou sera la Juventus de Turin. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport , Lionel Charbonnier s’est exprimé sur la situation de son ami Zinedine Zidane.

Zidane veut entraîner !

Lionel Charbonnier déclare : « Quand tu connais Zizou, et j'en ai parlé avec lui, tu sais qu'il est animé d'une très grande passion. Il m'a dit Lio,"j'ai vraiment envie d'entrainer". Il m'a dit aussi : "la passion, ok, mais il faut avoir quelque chose avec le club. Moi je suis quelqu'un qui suis mon cœur. J'ai besoin de vivre quelque chose". Si ce ne sera pas le PSG dans ce cas ? Ça, ce n'est pas certain pour l'instant » .

La Juve dans le cœur