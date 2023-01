«Le PSG recherche un entraîneur», il annonce la nouvelle en direct

Pierrick Levallet

À peine arrivé au PSG, Christophe Galtier pourrait bien ne pas s'éterniser dans la capitale. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'entraîneur de 56 ans serait déjà sur la sellette. Le successeur de Mauricio Pochettino n'aurait visiblement pas encore convaincu la direction du PSG, qui chercherait quelqu'un d'autre à mettre à la tête de son équipe.

L’été dernier, le PSG se séparait de Mauricio Pochettino. Les résultats de l’Argentin n’ont pas été jugés assez convaincants, notamment après la nouvelle débâcle en Ligue des champions face au Real Madrid. Le PSG s’était alors mis à se chercher un nouvel entraîneur sur le mercato. Et deux noms ont rapidement filtré.

«C'est difficile», le PSG panique pour son mercato https://t.co/467a2mLcTC pic.twitter.com/Po4995lmQW — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Zidane a recalé le PSG, Galtier est arrivé

En effet, Le10Sport.com vous révélait en exclusivité que le Qatar rêvait de Zinédine Zidane à la tête du PSG. Mais finalement, le technicien français a repoussé les avances parisiennes, sans doute afin de rester libre pour l’Équipe de France après la Coupe du monde. Le PSG s’est alors tourné vers Christophe Galtier. Mais ce dernier pourrait bien ne pas faire long feu dans la capitale.

Galtier déjà sur la sellette ?