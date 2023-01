Un clash éclate à l’ASSE, il acte son transfert

Pierrick Levallet

Retenu par l'ASSE l'été dernier, Yvann Maçon a fini par quitter les Verts en décembre dernier. Le latéral droit a été prêté au Paris FC, qui évolue également en Ligue 2. Désormais loin du club stéphanois, le joueur de 24 ans est revenu sur le calvaire qu'il a vécu en début de saison. De son côté, l'ASSE viendrait de prendre une décision forte pour son avenir.

Après une saison catastrophique en Ligue 1, l’ASSE n’arrive pas à redresser la barre en Ligue 2. 18e, les Verts peinent à sortir de la zone de relégation. Le début de saison a d’ailleurs été assez éprouvant pour Yvann Maçon. Conspué par les supporters, le latéral droit de 24 ans a fini par faire ses valises. Alors que l'ASSE cherche à se renforcer sur le mercato, le défenseur a été prêté au Paris FC en décembre dernier.

«Il était nécessaire de quitter Saint-Étienne»

Et au micro du Parisien , Yvann Maçon a raconté le calvaire qu’il a vécu dans le Forez. « Saint-Étienne a voulu me garder en L2. Mais ensuite, on m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. J’ai, certes joué (12 matchs, 3 buts), mais j’ai aussi subi des mises à l’écart, à mon sens, injustifiées. Pour moi, il était nécessaire de quitter Saint-Étienne » explique d’abord le joueur qui appartient toujours à l’ASSE.

«Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Étienne»

Le latéral droit est ensuite revenu sur ses altercations avec les supporters : « J’étais un peu le bouc-émissaire. Lors du barrage contre Auxerre, il y avait toute ma famille dans les tribunes. Les projectiles, les menaces, ça marque forcément... J’ai eu dû mal à oublier tout ça. Aller ensuite saluer les supporters comme si rien ne s’était passé, c’était difficile pour moi. À Sochaux, je leur ai dit : arrêtez de nous insulter et encouragez-nous ! Certes, le ton est monté. Mais après ça, j’ai eu encore davantage le public à dos. »

«J’aspire à retrouver l’Élite»