Zidane - OM : Une catastrophe est annoncée

Depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane doit changer son fusil d’épaule et de nombreux clubs sont intéressés pour le faire venir sur le banc. En France, le nom de Zidane circule du côté du PSG et de l’OM. Si certains rêvent de le voir débarquer dans la cité phocéenne, d'autres observateurs se montrent bien plus réticents.

Né à Marseille, dans le quartier de la Castellane, Zinédine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM. En France, seuls l’As Cannes et les Girondins de Bordeaux peuvent se targuer d'avoir pu compter dans leurs rangs l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Désormais entraîneur, Zidane est à la recherche d'un nouveau club. Son nom circule du côté du PSG, mais également à l'OM. Les supporters rêvent en effet de l'accueillir un jour.

« Il n’a jamais dit qu’il rêvait de Marseille »

Denis Charvet, consultant RMC dans Les Grandes Gueules du Sport est revenu sur cette rumeur envoyant Zidane à Marseille : « Ses origines marseillaises ? Il n’y a que Di Meco (ancien joueur de l'OM) qui le voit Marseillais. Il (Di Meco) me fait croire qu’il rêve de Marseille, mais il ne l’a jamais dit, je ne l’ai jamais lu. (…) Je n’y crois pas. Si c’est courageux d’aller à l’OM ? C’est sûr pour se planter et se faire virer au bout de six mois, c’est très courageux, mais c’est surtout pas intelligent. »

