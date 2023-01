«Je n'y croyais pas», son transfert à l’OM l’a choqué

Thomas Bourseau

Chancel Mbemba semble être une très bonne pioche de Pablo Longoria sur le mercato. Et d’ailleurs, d’après les aveux du défenseur de l’OM, le président du club phocéen s’est montré direct avec lui pour le convaincre de jouer à Marseille en utilisant une méthode peu orthodoxe.

Le 15 juillet 2022 aura donc changé la vie de Chancel Mbemba. L’international congolais vivait un rêve éveillé en débarquant à l’OM après quatre saisons passées et pleines au FC Porto qui ont su convaincre Pablo Longoria. Le président de l’OM, après le départ de William Saliba notamment, avait à coeur de renforcer la défense centrale de l’Olympique de Marseille.

«C'est le président. Quel président ? Le président de Marseille»

Pour ce faire, Pablo Longoria s’est directement entretenu avec Chancel Mbemba, et non par le biais de son représentant, afin de faire une première grosse impression auprès du défenseur de 28 ans. Et c’est le principal intéressé qui a fait cet aveu lors d’une interview pour Free Ligue 1 diffusée ce samedi sur YouTube . « Je suis chez moi, à la maison, je vois un numéro français qui m'appelle. C'est le président. Quel président ? Le président de Marseille. Moi-même je dis waouh, le président de Marseille, il m'appelle'. Je n'y croyais pas. 'Oh attends, alors' ! Il m'appelle en vidéo et je le vois. Je dis waouh, président ! ».

« J'ai besoin de toi !, Il faut que tu viennes à Marseille pour jouer »