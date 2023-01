Longoria prépare un transfert surprise, ça tourne au fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'a pas terminé ses emplettes. Après Ruslan Malinovskyi, un autre profil offensif est attendu à Marseille d'ici la fin du mois de janvier et le mercato hivernal. Mais engagé dans plusieurs dossiers, Pablo Longoria enchaîne les échecs. Longtemps ciblé, Leandro Trossard a filé à Arsenal, tandis que Porto s'opposerait au départ de Gonçalo Borges.

L'OM enchaîne les bons résultats depuis quelques semaines. Qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France après sa victoire face à Rennes ce vendredi, le club marseillais continue sur sa bonne lancée et cherche encore à se renforcer pour terminer au mieux cet exercice. L'arrivée de Ruslan Malinovskyi au début du mois de janvier doit remplir cet objectif. Mais le milieu de terrain, prêté par l'Atalanta Bergame, devrait être rejoint par un autre renfort offensif. Président de l'OM, Pablo Longoria a dix jours pour réussir sa mission.

Dopé, il a triché contre l'OM ! https://t.co/GnDEnrcuqv pic.twitter.com/uo9UpWSrHo — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Trossard recale l'OM

Le président de l'OM pensait toucher au but après avoir reçu l'accord de Leandro Trossard (Brighton). Les négociations allaient dans le bon sens, jusqu'à ce qu'Arsenal débarque dans ce dossier et parvienne à rafler la mise. « Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que Brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions » a annoncé, après coup, le journaliste Mohamed Bouhafsi, qui avait été mis au courant de cette piste.

Gonçalo Borges ne viendra pas à Marseille