C'est annoncé, Longoria a recruté « le meilleur défenseur de Ligue 1 »

Arrivé libre en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba est vite parvenu à faire l'unanimité à l'OM, mais aussi en Ligue 1. Le défenseur central est l'une des révélations de cette première partie de saison. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria, président du club marseillais. Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à son égard.

En juillet dernier, Chancel Mbemba débarquait à l'OM, gratuitement. Une opportunité de marché, comme l'avait reconnu Pablo Longoria. « On avait l'opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l'opportunité. Il joue avec de la personnalité, il a de l'expérience et c'est important pour nous. On a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. C'est important de boucler des opportunités comme ça » avait déclaré le président de l'OM.





Longoria a réussi son pari avec Mbemba

Et en quelques mois, Mbemba a donné raison à son président. L'ancien défenseur de Porto impressionne par sa régularité et sa solidité défensive. Lors de son Face à Pierrot, Pierre Ménès n'a pas hésité à le désigner comme l'actuel meilleur défenseur de Ligue 1.

« Chancel Mbemba ? Le meilleur défenseur central de France »