«C’est hallucinant» : Mbappé réalise l’impensable, le PSG n’y croit pas

Malgré ses prouesses sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé entretient une relation complexe avec les supporters du club, mais depuis plusieurs semaines, le Bondynois semble enfin faire l'unanimité grâce à sa prolongation et ses performances XXL au Mondial. Michel Montana, speaker historique du Parc des Princes, hallucine en observant de près le Bondynois.

Arrivé à l’été 2017 au PSG, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de commencer à exploser les compteurs et confirmer toutes les attentes qui avaient été placées en lui à l’AS Monaco. Pour autant, l’international français a mis du temps avant de devenir l’un des chouchous du Parc des Princes, attendant le début de cette saison pour avoir un chant à son nom dans la mythique enceinte du PSG. Sa décision de prolonger et ses performances XXL lors de la dernière Coupe du Monde ont fini par convaincre les derniers sceptiques, permettant à Mbappé de faire l’unanimité. Michel Montana, speaker historique du Paris Saint-Germain, savoure la réussite du Bondynois dans la capitale.

« Je n’ai jamais vu autant de maillots Mbappé au Parc ! »

« On a oublié tout ce qui a pu se dire. Le Parc a besoin d’être convaincu et désormais il l’est à tous les niveaux avec Kylian , confie Michel Montana dans Le Parisien. On sent qu’il y a un cap qui est passé et qu’il a pris une importance. Il est légitime et met tout le monde d’accord. Il m’arrive de regarder pendant les matchs les fans, les maillots portés et je n’ai jamais vu autant de maillots Mbappé au Parc ! C’est bien franco-français de se rendre compte de l’importance qu’il a pris dans le monde entier. C’est une fierté qui rejaillit. »



« Il est dans une autre dimension. C’est hallucinant »