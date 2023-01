Il dézingue le PSG, Messi prend un coup au passage

La rédaction

Après une série de matchs n’ayant pas convaincu grand monde, le PSG s’avance vers le huitième de finale de la Ligue des Champions avec peu de certitudes. Si la victoire face au Pays de Cassel (7-0) en seizième de finale de la Coupe de France avec un quintuplé de Kylian Mbappé a un tout petit peu atténué les inquiétudes, certains experts fustigent la politique du club.

C’est pas nouveau, la gestion parisienne fait beaucoup parler. Un récent épisode au remis au goût du jour les problèmes de gestion au sein du club : les vacances de Lionel Messi dans les Alpes cette semaine. Des photos partagées par le couple Messi qui n’ont pas plus à Daniel Riolo.

« Une star part au ski quand il en a envie »

Dans l’ After Foot diffusée sur RMC , Daniel Riolo n’a pas compris comment Lionel Messi a pu être autorisé par le PSG à partir en vacances au ski. Selon lui : « On est dans un contexte où la star du club part au ski quand il a envie de partir au ski. » Lionel Messi était laissé et a donc profité de ces jours off pour partir dans une station de ski avec sa famille. Quant à la question : Messi a-t-il skié, la réponse n’est pas connue.

« D’autres jouent quand ils ont envie de jouer »