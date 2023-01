Un deal est proposé au PSG, une star donne son feu vert

Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de deuxième gardien derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n'en peut plus de sa situation au PSG. De ce fait, le Costaricien veut claquer la porte. Il a d'ailleurs déjà tranché pour son avenir puisqu'il a dit oui à Nottingham Forest. Reste maintenant à voir si le PSG acceptera de le laisser partir, alors qu'on parle d'un prêt pour le portier de 36 ans.

Relégué à un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas veut se sortir de sa situation délicate au PSG. Le Costaricien a un temps été annoncé du côté d’Al-Nassr. Le portier de 36 ans aurait pu rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Mais finalement, le gardien de but du PSG est tenté par une autre destination.

EXCLU @le10sport : Keylor Navas a fait son choix, il veut Nottingham Forrest➡️ Il a refusé Al-Nassr🔁 Il faut maintenant se mettre d'accord financièrement avec NottinghamA Paris, il touche près d'un million par mois...https://t.co/jGWaKKgdHX — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 26, 2023

Navas a dit oui à Nottingham Forest

Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Keylor Navas a repoussé les avances d’Al-Nassr et a choisi de rejoindre Nottingham Forest. Le Costaricien souhaite découvrir la Premier League et a donc dit oui au club anglais. Fabrizio Romano est d’ailleurs venu confirmer nos informations.

Le PSG va devoir trancher