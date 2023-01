Ce transfert a fait une grosse victime à l'ASSE

La rédaction

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne s'est très largement renforcé en attirant notamment Gautier Larsonneur, désormais gardien titulaire chez les Verts. Une arrivée qui n'est pas sans conséquence puisqu'Etienne Green n'entre plus dans les plans de Laurent Batlles et pourrait quitter l'ASSE d'ici la fin du mercato.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE avait l'intention de profiter du mercato d'hiver pour se renforcer et se relancer dans la course au maintien. Dans cette optique, cinq joueurs ont déjà rejoint le Forez à savoir Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et Niels Nkounkou. Des arrivées qui ne sont pas sans conséquence.

Avec Larsonneur, Green n'est plus convoqué

En effet, le transfert de Gautier Larsonneur fait des dégâts puisque l'été dernier, l'ASSE avait déjà recruté Matthieu Dreyer. Mais c'est surtout un coup dur pour Etienne Green. Titulaire en Ligue 1, le jeune portier formé dans le Forez peine à confirmer, et n'est même plus convoqué par Laurent Batlles depuis l'arrivée de Larsonneur.

Vers un départ de dernière minute ?