Zidane au PSG, il se fait déjà recaler par un pote de Mbappé

Zinédine Zidane est encore loin du PSG, mais le technicien aurait déjà fait connaître ses exigences à la direction parisienne notamment en matière de recrutement. A en croire la presse espagnole, l'ancien numéro 10 français souhaiterait attirer Ousmane Dembélé, mais le FC Barcelone a calmé les ardeurs du coach, libre de tout contrat.

« Si ce n'est pas la Juventus, ça pourra être le PSG. Pourquoi pas ? Ça m'emmerde que quand quelqu'un est né quelque part, qu’il ne puisse pas entrainer ailleurs ». Proche de Zinédine Zidane et ancien joueur, Lionel Charbonnier a relancé les rumeurs autour d'une possible arrivée de Zizou au PSG. La presse espagnole ne se prive pas non plus d'envoyer le champion du monde en France. Selon certaines sources, l'ancien coach ne fermerait pas la porte à une arrivée à Paris, mais sous certaines conditions. L'ancien numéro 10 souhaiterait obtenir des garanties, notamment sur le plan sportif.

Dembélé est intouchable au FC Barcelone

A en croire les informations de Mundo Deportivo , Zidane aurait notamment demandé au PSG de recruter Ousmane Dembélé, en grande forme depuis le début de la saison, mais qui a été victime d'une blessure ce samedi. Proche de Kylian Mbappé, l'ailier du FC Barcelone n'aurait que très peu de chances de répondre aux sollicitations du club parisien. Selon The Daily Mail, Dembélé ferait partie des rares joueurs intouchables en Catalogne.

« Si la Tour Eiffel m’intéresse ? Non je suis bien à Barcelone »