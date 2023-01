«Il y a un intérêt», un ancien du PSG confirme ce transfert

Thibault Morlain

A quelques jours de la clôture du mercato hivernal, le PSG est toujours à la recherche d’une recrue offensive. Alors que l’OL a fermé la porte à un transfert de Rayan Cherki, d’autres pistes sont étudiées par Luis Campos. C’est notamment le cas de Malcom, l’ailier brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg. D’ailleurs, au sein du club russe, on a fait une grosse annonce à propos de l’intérêt du PSG.

Le PSG recrutera-t-il un nouveau joueur d’ici la clôture du mercato hivernal ? Avec le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le club de la capitale aimerait se renforcer offensivement. Reste à trouver le bon profil, tout en devant faire avec les contraintes économiques. Luis Campos s’active au PSG et il était expliqué que la priorité se nommait Rayan Cherki (OL). D’autres pistes seraient toutefois à l’étude et un ancien de Ligue 1 plairait notamment au club de la capitale : Malcom. Passé par Bordeaux, le Brésilien évolue aujourd’hui du côté du Zénith Saint-Pétersbourg.

« Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain »

Ancien joueur du PSG et désormais entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Sergei Semak est sorti du silence concernant l’intérêt du club de la capitale pour Malcom. Et dans des propos rapportés par les médias du Zénith, Semak a alors expliqué : « Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain. J’ai parlé avec lui, et nous attendons une proposition formelle du PSG, et si cela vient, nous l'examinerons. Le PSG est un bon club, l'un des meilleurs du football européen. Nous ne forcerons jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir ses obligations de son contrat avec nous ».

« Malcom est de bonne humeur »