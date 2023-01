« De la trempe de Benzema », il annonce du lourd pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un joueur offensif capable de suppléer Neymar, le PSG serait déterminé à recruter Rayan Cherki, jeune talent de l'OL. Ancien joueur et directeur sportif du club lyonnais, Juninho n'a pas tari d'éloges à l'égard de la pépite et n'a pas hésité à comparer son talent à celui de grands noms du football comme Ronaldinho ou encore Karim Benzema.

Après le départ de Pablo Sarabia, le PSG s'est mis en tête de recruter Rayan Cherki. Agé de 19 ans, le milieu offensif a été ciblé pour servir de doublure à Neymar. Un dossier complexe, puisque l'OL n'a pas l'intention de le laisser partir cet hiver. Et pour cause, Cherki possède des qualités indéniables selon Juninho, ancien directeur sportif de la formation rhodanienne.





Juninho encense Cherki

« Je connais bien le joueur, je connais la famille. Techniquement, ce joueur a une qualité très difficile à avoir, il a cette facilité incroyable d'éliminer un adversaire, il bouge bien son corps, le pied gauche et le pied droit c'est pareil pour lui. Il a cette capacité de faire la différence, de créer le décalage, c'est sa force. Il est capable d'enrouler les frappes, il est capable de frapper en force et c'est aussi très intéressant » a déclaré la légende de l'OL sur RMC . Le Brésilien n'a pas hésité à le comparer à de grands joueurs, notamment un certain Karim Benzema, passé aussi par Lyon.

« De la trempe de Ronaldinho, Rivaldo, Benzema...? Il te donne l'impression d'avoir certaines qualités que ces joueurs avaient »