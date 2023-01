Le PSG tente un gros transfert surprise, une annonce officielle tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG est à la recherche d’un élément offensif pour pallier le départ de Pablo Sarabia, Luis Campos étudie plusieurs profils, et songe notamment à Malcom. Un intérêt confirmé par le Zénith Saint-Pétersbourg, révélant néanmoins aucune offre n’avait encore été dégainée pour l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2027.

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le PSG s’active pour mettre la main sur un renfort offensif. Le départ de Pablo Sarabia permet en effet au club de la capitale d’enrôler un nouveau joueur, et plusieurs pistes ont été activées par Luis Campos. Le conseiller football du PSG lorgne notamment Rayan Cherki (OL) et songerait aussi au recrutement de Malcom. Passé par Bordeaux puis le FC Barcelone, l’attaquant brésilien de 25 ans évolue désormais du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, club avec lequel il a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives au cours de ses 23 apparitions cette saison. Un intérêt confirmé par la formation russe par l’intermédiaire de Sergei Semak, ancien joueur du PSG désormais à la tête du Zénith. De quoi renforcer la crédibilité de la piste.

« Il y a un intérêt du PSG, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle »

« Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du Paris Saint-Germain, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous l’étudierons , confirme Sergei Semak sur le site officiel du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est un bon club, l'un des meilleurs du football européen moderne. Nous ne forcerions jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir les obligations de son contrat avec nous. Aujourd'hui, il joue pour nous, nous n'avons reçu aucune offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n'y a rien à dire. Il y a un intérêt, mais ça ne va pas encore plus loin. »

