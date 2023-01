Surprise, le PSG relance un gros transfert

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un joueur offensif d'ici le 31 janvier, le PSG s'active sur le mercato et prépare même une nouvelle offensive pour Rayan Cherki, la priorité du duo Galtier-Campos. Mais ce dossier s'annonce compliqué, ce qui pousse le club parisien à négocier un autre dossier, à savoir Malcom. Une piste qui semblait pourtant avoir été mise de côté.

On est entré dans le money time du mercato, et tout s'affole, notamment du côté du PSG qui cherche absolument un nouveau joueur offensif pour compenser le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. Et un nom revient avec insistance depuis quelques heures.

🚨Mercato : Skriniar plus tôt que prévu au PSG ? pic.twitter.com/qgERX68H2W — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Le dossier Cherki se complique

En effet, il semblerait que la piste menant à Rayan Cherki soit désormais la grande priorité. Néanmoins, ce dossier s'annonce complexe compte tenu du fait que l'OL souhaite conserver son crack dont le contrat court jusqu'en 2024. Une situation qui pousse le PSG à tenter d'activer une nouvelle piste rapidement.

Le PSG relance Malcom