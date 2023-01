Le PSG a peur pour son mercato, un plan B activé en urgence

Arthur Montagne

Toujours en quête d'un renfort offensif, le PSG a fait de Rayan Cherki sa priorité d'ici la fin du mercato d'hiver. Une nouvelle offre serait à l'étude, mais l'OL ne compte pas lâcher si facilement son jeune talent. Par conséquent, Luis Campos a activé un plan qui mène en Turquie, à savoir Arda Güler (17 ans) qui évolue à Fenerbahçe.

D'ici la fin du mercato d'hiver, le PSG devrait se montrer actif, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton, laisse un vide dans la rotation que le club de la capitale espère combler. Dans cette optique, la priorité mène clairement à Rayan Cherki, donc le contrat avec l'OL s'achève en juin 2024. Et le PSG multiplie les offres.

🚨Mercato : Skriniar plus tôt que prévu au PSG ? pic.twitter.com/qgERX68H2W — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Cherki la priorité, mais...

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le PSG prépare une troisième offre afin de tenter de convaincre l'OL. Mais c'est loin d'être gagné puisque Jean-Michel Aulas fermait récemment la porte au départ de Rayan Cherki. « S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, et joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Equipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! », écrivait le président de l'OL sur Twitter .

Le PSG se place pour Arda Güler