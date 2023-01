Zidane à l’OM : Marseille s’enflamme

Arnaud De Kanel

Si le climat détendu de l'OM conforte Igor Tudor dans sa position, le Croate sera peut-être menacé par l'enfant du pays. En effet, après avoir vu Didier Deschamps prolonger son contrat avec les Bleus, Zinédine Zidane souhaite reprendre du service. Le Marseillais de naissance pourrait trouver son bonheur à l'OM, club qu'il garde dans son coeur.

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM connait une stabilité rare, le départ de Jorge Sampaoli n'ayant finalement laissé aucune conséquence. La nomination d'Igor Tudor, critiqué à ses débuts, a mis tout le monde d'accord. Le Croate est bien en place et s'entend parfaitement avec son président qui veut le garder. Or, Longoria pourrait recevoir la candidature d'un certain Zinédine Zidane d'après The Athletic . Et avant la bombe du média britannique, Rolland Courbis et Pascal Olmeta rêvaient déjà de voir Zizou sur le banc de l'OM. Visionnaires, les deux figures de Marseille avaient exprimé leur désir pour Le 10 Sport .

Courbis voit Zidane débarquer avec l'Arabie Saoudite

Dans un entretien accordé au 10 Sport , Rolland Courbis a assuré que l'Arabie Saoudite était prête à « r acheter l'OM rapidement ». Ainsi, un nouveau projet pourrait voir le jour à l'OM et Rolland Courbis verrait bien Zinédine Zidane reprendre l'équipe première. « Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane », nous confiait-il.

Zidane en bâtisseur à l'OM pour Olmeta