Mercato : Cette promesse qui plombe le PSG et Kylian Mbappé

Plus que jamais en quête d’un renfort offensif dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG courtisé Rayan Cherki. Un profil qui plait notamment à Kylian Mbappé, et l’attaquant français ferait même le forcing pour attirer le crack de l’OL. Mais pas sûr que cela suffise…

Avec le départ de Pablo Sarabia (vendu à Wolverhampton pour 5M€ + 2M€ de bonus), le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant d’ici la clôture du mercato de janvier, et Luis Campos s’active plus que jamais en coulisses : Malcom (25 ans, Zénith Saint-Pétersbourg) et Rayan Cherki (19 ans, OL) sont les deux options évoquées avec insistance ces derniers jours pour le PSG.

Le PSG tente un gros transfert surprise, une annonce officielle tombe https://t.co/S2Me4atNKe pic.twitter.com/Bov7EfPnKl — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Mbappé force pour Cherki

À en croire les révélations de Daniel Riolo, Kylian Mbappé et son entourage feraient même un forcing considérable en interne auprès du PSG pour faire venir Rayan Cherki : « Campos sous la pression du clan Mbappé se penche sur le dossier ok, mais c’est un dossier à 30M€ (…) Campos ne s’intéresse au dossier, que parce qu’on lui dit de s’y intéresser. Dans ce club, il y a des gens qui ont assez de poids pour dire : "Intéressez-vous à ce joueur-là". Mbappé est extraordinaire, mais pour autant, doit-il avoir, avec les gens qui l’entourent, ce pouvoir-là de dire recruter ce joueur ? Vous verrez, dans une prochaine enquête qui va sortir, des propos de la maman de Kylian dire au PSG : "je fais ce que je veux", même si elle ne le fait pas vraiment. C’est problématique dans la gestion de ce club. Ça veut dire que le club fonctionne très bizarrement », a expliqué Riolo. Quoiqu’il en soit, le PSG semble déjà mal embarqué pour le recrutement de Rayan Cherki.

L’OL a promis de conserver Cherki