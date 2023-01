PSG : Coup de pression de Kylian Mbappé et son entourage ?

Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouveau renfort en attaque, le PSG a coché le nom de Rayan Cherki et a déjà formulé une voire plusieurs offres à l’OL pour recruter son jeune joueur de 19 ans. Mais Daniel Riolo va même encore plus loin, affirmant que l’entourage de Kylian Mbappé mettait la pression en interne pour forcer l’arrivée de Cherki au PSG.

Pablo Sarabia ayant été vendu à Wolverhampton, le PSG recherche un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Le nom de Rayan Cherki revient avec insistance depuis deux jours, et l’attaquant de l’OL apparaît désormais comme étant la grande priorité. L’EQUIPE a même précisé que Kylian Mbappé avait validé cette piste en interne, mais en réalité, l’attaquant du PSG serait même beaucoup plus impliqué que cela dans le feuilleton.

Au PSG, « Mbappé est au-dessus du Président de la République » https://t.co/y2sZT31T1a pic.twitter.com/EXD7iBf2i4 — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

« La pression du clan Mbappé »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a indiqué que l’entourage de Kylian Mbappé, et notamment l’un de ses membres qui était auparavant un journaliste, mettait la pression au PSG pour concrétiser le transfert de Rayan Cherki : « C’est orchestré côté PSG par cet intermédiaire (…) Au moment où on se parle, que Cherki aille au PSG, que le PSG ait discuté, que Campos sous la pression du clan Mbappé se penche sur le dossier ok, mais c’est un dossier à 30M€ (…) Campos ne s’intéresse au dossier, que parce qu’on lui dit de s’y intéresser. Dans ce club, il y a des gens qui ont assez de poids pour dire : "Intéressez-vous à ce joueur-là" », confie Riolo.

« Le club fonctionne très bizarrement »