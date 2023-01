Surprise de dernière minute, le PSG prépare un nouveau coup sur le mercato

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien réserver un transfert surprise avant la fin du mercato hivernal. Le club de la capitale pense à Rayan Cherki, mais aussi à Milan Skriniar. Le club de la capitale envisagerait d'ailleurs de dégainer une offre de dernière minute pour le Slovaque. Et ce n'est pas la première fois que le PSG réalise des coups en toute fin de mercato.

Alors que la fin du mercato hivernal approche, le PSG pourrait bien réserver quelques surprises à Christophe Galtier. Ces dernières heures, Luis Campos travaillait d’arrache pied sur le transfert de Milan Skriniar, mais aussi sur celui de Rayan Cherki. Au moins l’un des deux joueurs pourrait débarquer dans la capitale à la dernière minute. Sky Deutschland a d’ailleurs révélé que le PSG comptait faire une offre de 15M€ avant la deadline du mercato pour Milan Skriniar. Mais ce n’est pas la première fois que le PSG boucle un dossier dans les dernières heures du mois de janvier.

Tuchel voulait un milieu défensif, Paredes est arrivé

En 2019, Thomas Tuchel réclamait impérativement l’arrivée d’un numéro 6 puissant et athlétique. Antero Henrique, le directeur sportif de l’époque, s’était alors mis au travail au mois de janvier pour satisfaire l’entraîneur allemand. Mais ce joueur tant attendu n’arrivera qu'à la toute fin du mercato hivernal, et ne correspondra pas vraiment au profil recherché par Thomas Tuchel. Le PSG boucle le transfert de Leandro Paredes, en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg. Néanmoins, l’Argentin ne s’est jamais vraiment imposé dans la capitale.

Cabaye, un an et demi et puis s’en va

À l’hiver 2014, le PSG cherchait à se construire une profondeur de banc. Le trio Blaise Matuidi - Marco Verratti - Thiago Motta faisait déjà des merveilles dans la capitale. Mais la direction parisienne leur cherchait tout de même des remplaçants. Le PSG s’est alors activé à la fin du mois de janvier pour aller chercher Yohan Cabaye. En forme à Newcastle, l’ancien international français n’a cependant pas convaincu dans la capitale. Il sera transféré un an et demi plus tard du côté de Crystal Palace.

Motta et Beckham ont pris part au lancement du projet QSI

Le début du projet QSI a surtout été marqué par l’arrivée de nombreuses stars. Dans les dernières heures du mercato hivernal de 2012, le PSG met la main sur Thiago Motta. Mais un an plus tard, le club de la capitale réalise un coup surprenant. En fin de contrat avec le LA Galaxy, David Beckham fait ses valises et rejoint le PSG le 31 janvier 2013. La légende anglaise ne restera que 6 mois en France, avant de raccrocher les crampons.

Même avant QSI, le PSG recrutait en fin de mercato

Mais avant l’arrivée du projet QSI, il arrivait que le PSG recrute au dernier moment en hiver. Dans les dernières heures du mois de janvier 2008, le club de la capitale boucle les arrivées d’Everton Santos et de Souza. Les deux Brésiliens seront néanmoins considérés comme des flops par la suite. Un an plus tôt, le PSG était allé chercher Peguy Luyindula. L’attaquant, qui appartenait à l’OM, restera jusqu’en 2012 dans la capitale, avant de finir sa carrière aux New-York Red Bulls.