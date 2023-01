Le PSG prépare un deal en Ligue 1

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait tout juste signé une prolongation de contrat, Ayman Kari (18 ans) ne devrait pas s’éterniser au PSG et partir en prêt cet hiver. Le FC Lorient mènerait la danse. Pour autant, le Paris Saint-Germain adopterait une tout autre stratégie pour deux autres de ses pépites.

Par le passé, le PSG a perdu quelques titis parisiens et certaines pépites en raison du management des joueurs en question. Ce fut notamment le cas de Xavi Simons et d’Edouard Michut à la dernière intersaison ou de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche en 2020. À présent, le Paris Saint-Germain aimerait apprendre de ses erreurs et conserver ses cracks sortis tout droit de l’académie parisienne.

Le PSG veut prêter Ayman Kari, Lorient en pole…

Et c’est pourquoi le PSG a fait le choix de blinder Ayman Kari (18 ans). Le natif d’Ivry-sur-Seine a signé le 5 janvier dernier un contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Pour autant, il se pourrait que pour parfaire sa formation, le club de la capitale fasse le choix de prêter son milieu de terrain avant la clôture du mercato hivernal pour qu’il puisse gagner en expérience. D’après les informations divulguées par Abdellah Boulma sur son compte Twitter , Kari aurait la cote auprès de plusieurs clubs français ainsi que certaines formations européennes. Le journaliste a confirmé l’intention du PSG de prêter Ayman Kari. En pole position se trouverait le FC Lorient qui fait son marché dans l’hexagone après le coup Bamba Dieng qui se dessine les heures passant.

…mais souhaite conserver deux pépites du centre