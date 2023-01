Un joueur de Deschamps fait vibrer le PSG, le verdict est connu

Thomas Bourseau

William Saliba aurait la cote du côté du PSG qui lui aurait ouvert sa porte si l’ancien joueur de l’OM refusait de prolonger son contrat à Arsenal. Néanmoins, les Gunners travailleraient pour que cette éventualité ne devienne pas réalité. Explications.

Formé à l’ASSE, William Saliba a déjà bien voyagé malgré ses 21 ans. À l’été 2019, Arsenal bouclait son transfert avant de le prêter à trois reprises par la suite afin de ne pas le lancer trop vite dans le grand bain du football anglais. C’est pourquoi Saliba est passé par son club formateur de l’ASSE depuis, ainsi qu’à l’OGC Nice et l’OM plus récemment. À Marseille, William Saliba a connu l’équipe de France et n’est plus ressorti des listes de Didier Deschamps depuis le printemps 2022.

Le PSG ouvrirait sa porte à William Saliba

De quoi donner des idées à Mikel Arteta qui a fait de lui un élément incontournable de son onze de départ à Arsenal cette saison. Comme le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs le révélait en octobre dernier pour The Football Terrace, le PSG surveillerait sa situation et lui aurait déjà fait part du fait que la porte du club français serait grande ouverte si jamais ce dernier prenait la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 avec Arsenal.

Une prolongation de contrat en discussion à Arsenal