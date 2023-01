Entre le PSG et l’OM, le clan Zidane a tranché pour son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane prépare son retour. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien français pourrait reprendre en main un club avant de se diriger vers l'équipe de France. Le PSG demeurerait une option pour le champion du monde 1998, qui ne fermerait pas non plus la porte à une arrivée à l'OM, l'équipe de sa ville natale.

Quelle sera la prochaine équipe de Zinédine Zidane, maintenant que l'équipe de France restera sous l'égide de Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2026 ? Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien a été sollicité par de nombreux clubs européens. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, l'émir du Qatar avait noué des contacts avec Zidane au début de l'année 2022 pour évoquer une arrivée au PSG, sans réussite. Manchester United et la Juventus auraient également sondé Zidane pour le même résultat. Et pour cause, le champion 2018 espérait alors prendre en main l'équipe de France après le Mondial.

Le PSG resterait une option pour Zidane

La donne est, aujourd'hui, différente. Zidane pourrait diriger un club en attendant son retour programmé avec les Bleus . Selon RMC Sport , le PSG resterait une option, notamment en cas de départ de Christophe Galtier. De son côté, The Atheltic évoque des possibles départs à la Juventus, au Real Madrid, mais aussi à l'OM.

Zidane attaché à l'OM selon son entourage