Une pépite de Deschamps déclare sa flamme au PSG… et regrette

Thomas Bourseau

Youssouf Fofana est né et a grandi à Paris avant de s’exiler ailleurs et de commencer sa carrière. Joueur de l’équipe de France, Fofana a laissé entendre dernièrement qu’il pourrait se voir jouer au PSG avant de rétropédaler et de revenir sur ses propos.

Formé à Strasbourg puis révélé à l’AS Monaco depuis 2020, le milieu de terrain Youssouf Fofana est cependant natif de Paris et a donc fait ses premiers pas de footballeur en région parisienne et notamment au Red Star avant de rejoindre l’Alsace afin de parfaire sa formation et d’atteindre les sommets du football français avec l’équipe de France à l’automne dernier dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar.

«Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi»

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, Youssouf Fofana a été invité à s’exprimer sur son avenir récemment pour l’émission « Quelle époque » de France 2 et plus particulièrement sur la possibilité pour lui de jouer pour le club de sa ville : le PSG. Voici la réponse que l’international français avait donné. « Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi ».

Un transfert est annoncé au PSG, la presse italienne rétablit la vérité https://t.co/rPlYPu3dKH pic.twitter.com/nDQsYKdaaH — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

«Ça arrive, ça m’apprendra pour la prochaine fois»