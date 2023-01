«J’ai eu des garanties», le PSG est fixé pour son prochain transfert

La rédaction

La fin de mercato est toujours signe d’accélération dans certains clubs. C’est le cas pour le paris Saint-Germain qui aimerait recruter un élément offensif après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton. Le club parisien a donc ciblé des profils pouvant évoluer sur les côtés comme l’ancien bordelais Malcom ou encore Rayan Cherki, joueur de l’Olympique Lyonnais. Et pour le jeune lyonnais, la porte à un départ semble se refermer.

Les conférences de presse sont souvent un moyen d’avoir des informations provenant directement du club. Ce fut le cas avec Laurent Blanc qui a évidemment évoqué le cas Cherki, parmi d’autres questions.

Blanc veut garder Cherki

Laurent Blanc semble optimiste quant aux chances de voir Rayan Cherki terminer la saison avec les Gones. Le jeune attaquant lyonnais était suivi par le PSG, selon des informations de Mediafoot et L’Équipe . Laurent Blanc le sait, mais ne veut pas céder à la panique : « Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s'ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. »

« Mes dirigeants m’ont dit que Cherki finira la saison avec Lyon »