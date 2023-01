Malaise dans le vestiaire du PSG, il décide de claquer la porte

Arnaud De Kanel

Cet hiver, le PSG connait certainement son mercato le plus calme depuis l'arrivée du Qatar. Aucune arrivée n'est à signaler dans la capitale et Pablo Sarabia (parti à Wolverhampton) est la seule victime de cet hiver très peu agité. Il pourrait être suivi par l'un de ses désormais ex-coéquipier prochainement. Ce départ devrait apaiser le vestiaire du PSG.

La saison se poursuit pour le PSG qui attend impatiemment l'échéance la plus importante de sa saison avec la confrontation face au Bayern en Ligue des champions. Mais comme tous les clubs, le mois de janvier est synonyme de mercato à Paris et le club de la capitale est concerné. Bien moins actif qu'à l'accoutumée, le PSG peine à recruter et à vendre. Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton mais il ne devrait pas être le seul à quitter la capitale. En effet, Keylor Navas souhaite toujours partir et cette envie pourrait naitre d'un malaise qui couve depuis un certain temps dans le vestiaire parisien.

Navas a tranché

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Keylor Navas a décidé de rejoindre le club de Nottingham Forrest. Outre le désir de retrouver du temps de jeu, le portier costaricien aurait alimenté sa décision suite au malaise qui règne dans le vestiaire.

Navas-Donnarumma, ça ne colle pas